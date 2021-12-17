В торговом районе японского города Осака возник сильный пожар в многоэтажном здании. В результате по меньшей мере 27 человек погибли.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на японские СМИ.

Около 10:20 утра (по местному времени) пожарная служба получила сообщение о возгорании на четвертом этаже здания, расположенного недалеко от железнодорожного вокзала Осака. Примерно к 10:45 после возгорания на площади около 20 квадратных метров пожар был потушен.

По словам пожарных, 27 человек погибли в результате пожара. Полиция подозревает поджог здания.

Свидетели происшествия сообщают, что огонь заблокировал людей в здании.

— Когда я выглянул, я увидел оранжевое пламя в окне четвертого этажа здания. Женщина махала рукой из окна шестого этажа и просила о помощи, — рассказал изданию свидетель пожара.

Для спасательной операции понадобилось много пожарных машин и машин скорой помощи.

— Я видел, как идет дым, было много пожарных машин и машин скорой помощи. Людей спасала тележка с лестницей. В какой-то момент в окрестностях произошло отключение электричества, — рассказал свидетель, который работает в соседнем ресторане.

Напомним, 9 октября в 14-этажном жилом доме в Николаеве случился пожар.