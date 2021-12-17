Сегодня, 17 декабря, в микрорайоне Намыв в Николаеве случился пожар в девятиэтажном жилом доме.

Об этом пишет пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области.

Сообщение о случившемся поступило в оперативно-диспетчерскую службу ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области в 8:38. Загорелся кабель в шахте на третьем этаже многоэтажки по улице Лазурной.

На место выехало отделение 2 ГПСЧ и дежурная смена оперативно-координационного центра, также направили автомобиль газодымозащитной службы аварийно-спасательного отряда специального назначения.

По прибытию установили, что в результате пожара образовалось плотное задымление, которое распространилось по лестнице на верхние и нижние этажи. Пожарные эвакуировали 25 жителей подъезда, еще 6 человек вывели на свежий воздух в спасательных комплектах.

Пожар потушили в 9:55 на площади 10 квадратных метров. Предварительная причина — короткое замыкание электросети.

Напомним, в Вознесенском районе Николаевской области вечером 10 декабря горели два автомобиля.