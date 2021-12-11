В Вознесенском районе Николаевской области вечером 10 декабря горели сразу два автомобиля. Сперва спасатели разбирались с горящим грузовиком, потом занялись Opel Vivaro.

Об этом сообщили в региональной службе ГСЧС.

Первый сигнал поступил в Службу спасения — говорилось о горящей кабине MAN F2001, который остановился на трассе Н-24 в паре километрах от жилого села. За 20-25 минут огонь локализировали, еще через тридцать минут потушили.

Второе сообщение в 23:05 передавало про полыхающий Opel Vivaro. В этот раз пожар произошел не на открытой дороге, а в гараже Прибугской ОТГ. Приехавший караул пожарных оперативно принялся за ликвидацию последствий, чтобы недопустить проникновения пламени в жилые дома. За 40 минут огонь ограничили, через час затушили до конца. Причиной возгорания стала замыкание элекросети в гараже.

Как сообщалось, в Корабельном районе горела многоэтажка.