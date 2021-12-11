По проспекту Корабелов в Николаеве с многоквартирном доме случилось возгорания. Воспламенения началось в одной из квартир на шестом этаже.

Об этом сообщают в региональном ГСЧС.

Пожарные получили сигнал о происшествии поздно вечером в пятницу. Приехав на место, они увидели густой дым, заволокший несколько этажей. Через него они вытащили четырех человек с пожара, еще 10 человек эвакуировали из остальных квартир в доме.

За 40 минут очаг пламени удалось локализировать, еще через полчаса – окончательно затушить. Пострадавших при пожаре нет, на месте работали 15 спасателей при 5 единицах техники.

Под домом также дежурили бригада скорой помощи и сотрудники полиции, а также аварийная бригада газовой службы.

Как сообщалось, в 14-этажном жилом доме в Николаеве случился пожар.