Полиция задержала блогера Vitos Dnepr и объявила ему о подозрении за угрозу патрульному. Накануне он конфликтовал с полицейским в Харькове и плюнул ему в лицо, снимая это на видео.

Об этом сообщили в пресс-службе департамента внутренней безопасности Нацполиции.

На одной из улиц Харькова патрульные остановили автомобиль марки Mersedes, двигавшийся без номерных знаков. По словам правоохранителей, во время проверки документов водитель авто начал проявлять неуважение к работникам полиции, унижать, угрожать и использовать нецензурную брань.

Все это происходило в присутствии группы людей, приехавших «поддержать» блогера и фиксировавших конфликт на видео. А когда один из патрульных приблизился к нарушителю, тот плюнул в лицо полицейскому, говорится в сообщении.

Через несколько дней правоохранители установили и задержали 37-летнего блогера Виталия Санжакова в Днепре. Из его автомобиля изъяли газовые баллончики, элементы полицейской одежды, автомобильные номера иностранной регистрации и проблесковые маячки, запрещенные для свободного обращения.

Прокуратура Харьковской области сообщила мужчине о подозрении по части 1 статьи 345 Уголовного кодекса. Ему грозит ограничение или лишение свободы до 3 лет.

Днепропетровский блогер Виталий Санжаков уже около 5 лет снимает конфликты с полицией и выкладывает на свои страницы в соцсетях в Instagram и YouTube. В описании его страниц указывается: «Встречи с полицией вызывают страх? Я покажу, как получать удовольствие от этих встреч».

Как пишут местные СМИ, в январе 2021 года блогера Vitos Dnepr уже задерживали из-за вождения авто в состоянии наркотического опьянения. Тогда он якобы пытался скрыться от полиции.

Напомним, что в Харькове произошла массовая потасовка, в результате которой пострадали несколько полицейских. Были задержаны семь правонарушителей, которым уже предъявлены обвинения.