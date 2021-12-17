В селе Станционное Новобугской территориальной громады злоумышленник ворвался в дом пенсионера, который не передвигается, избил и отобрал более 3 тысяч гривен ради выпивки с товарищем.

Об этом сообщили в Баштанском районном отделе полиции Николаевской области.

Сообщение о преступлении поступило в полицию 16 декабря вечером от женщины, которая ухаживает за лежащим пенсионером, она обнаружила его в доме избитым. Дедушка рассказал, что в его дом ворвался мужчина, напал и отобрал пенсию, которую тот получил накануне.

Правоохранители установили, что к ограблению причастен ранее судимый 32-летний житель этого же села. В дальнейшем злоумышленник был задержан в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины, а сам пострадавший узнал своего обидчика.

Злоумышленнику объявили о подозрении по ч. 3 ст. 186 УК Украины «Грабеж». В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Фигуранту грозит до шести лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Южноукраинске полиция разыскивает подозреваемого в ограблении местной жительницы.