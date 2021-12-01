В Южноукраинске полиция разыскивает подозреваемого в ограблении местной жительницы.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП Николаевской области.

28 ноября, около 14:00, на линию «102» обратилась женщина с заявлением о том, что на перекрестке улицы Дружбы Народов и проспекта Соборности в городе Южноукраинске неизвестный мужчина напал на нее, избил и отобрал сумку с личными вещами.

Личность злоумышленника полицейские установили почти сразу, им оказался 59-летний местный житель. По словам заявительницы, у мужчины были признаки алкогольного опьянения.

По данному факту следователи открыли уголовное производство и проводят расследование. Полицейские при процессуальной поддержке окружной прокуратуры сообщили нападающему о подозрении по ч. 2 ст. 186 УК Украины (грабеж), санкция инкриминируемой статьи предусматривает до шести лет заключения. В настоящее время оперативные сотрудники принимают меры по задержанию злоумышленника.

Полиция просит всех, кто владеет любой информацией о местонахождении мужчины или любыми другими сведениями, которые могут оказаться полезными для следствия, сообщить в отделение полиции № 3 Вознесенского районного управления по адресу: город Южноукраинск, улица Спортивная, 3, телефон (05136) 5-44-00, 4-58-02, 102.

Ранее сообщалось, что в Кривом Роге двое несовершеннолетних парней посреди улицы жестоко избили местную жительницу, изнасиловали, затем забрали ее мобильный телефон и скрылись.