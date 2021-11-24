В Кривом Роге двое несовершеннолетних парней посреди улицы жестоко избили местную жительницу, изнасиловали, затем забрали ее мобильный телефон и скрылись.

Как сообщает Криворожское районное управление полиции в Facebook, за нападение на 48-летнюю женщину обоих подростков задержали.

Сообщается, что инцидент произошел 22 ноября – в полицию поступило сообщение, что на одной из улиц города без сознания лежит женщины с многочисленными телесными повреждениями. Пострадавшую в тяжелом бессознательном состоянии, с многочисленными травмами, доставили в больницу.

В то же время, на линию «102» поступило сообщение от администрации одного из заведений отдыха об исчезновении их работницы. Отработав полученную информацию, правоохранители установили, что пропавшей является потерпевшая женщина.

Отмечается, что на раскрытие жестокого преступления по тревоге был поднят весь личный состав криминального отдела Криворожского районного управления полиции, оперативным путем установивший вероятных подозреваемых.

На задержание нападавших были нацелены все наряды патрульной милиции города. Благодаря слаженной работе стражей порядка, злоумышленников задержали за считанные часы. Ими оказались двое местных несовершеннолетних ребят 2006 года рождения. По согласованию с окружной прокуратурой последние задержаны в порядке статьи 208 УПК Украины.

Следственным отделом открыты уголовные производства по части 2 статьи 121 (умышленные тяжкие телесные повреждения), части 3 статьи 152 (изнасилование) и части 4 статьи 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, что в Ровно 15-летние мальчики-близнецы напали с ножом на женщину, которая проходила возле детской площадки. Пострадавшая получила непроникающее ножевое ранение в спину.