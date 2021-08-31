Сегодня, 31 августа, в Ровно 15-летние мальчики-близнецы напали с ножом на женщину у детской площадки. Пострадавшая получила непроникающее ножевое ранение в спину.

Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции Ровенщины.

Нападение произошло утром, около 9:00. Женщина шла возле детской площадки, когда за ней погнались двое неизвестных с ножом, ранив ее в спину.

Пострадавшую отвезли в больницу, а полиция за считанные минуты нашла виновников, которые прятались у себя дома. Братьев забрали в управление полиции, где в присутствии родителей с ними проводят беседу.

Открыто уголовное дело. Одного из мальчиков могут задержать в ближайшее время.

— Решается вопрос о задержании одного из подростков, который нанес ножевые ранения, в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, — рассказали у правоохранителей.

Как сообщалось, за разбойное нападение на несовершеннолетнего оперативники Ингульского района задержали ранее судимого николаевца.