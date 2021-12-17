В Беларуси Минский городской суд в пятницу вынес приговор оппозиционному блогеру и политзаключенному Эдуарду Пальчису.

Его приговорили к 13 годам колонии, сообщил правозащитный центр «Весна».

Эдуарда Пальчиса признали виновным в организации массовых беспорядков после президентских выборов 2020 года и других преступлениях по четырем статьям Уголовного кодекса Беларуси.

Эдуард Пальчис – известный и популярный в Беларуси политический блогер и автор Telegramm-канала Palchys, который ранее назвали экстремистским.

В 2015 году Эдуард Пальчис уже был фигурантом уголовного дела, когда под псевдонимом Джон Сильвер публиковал исторические материалы и критические статьи против белорусских и российских властей. Тогда он был арестован и обвинен в разжигании расовой, национальной или религиозной розни.

Минский городской суд признал блогера виновным и приговорил его к 1 году 9 месяцам без направления в учреждение открытого типа. Учитывая время нахождения в СИЗО, ему в 2015-том пришлось провести один месяц в тюрьме.

В 2020 году блогер оказался за решеткой.

Ранее в Беларуси оппозиционного блогера Сергея Тихановского посадили в колонию на 18 лет. Именно он запустил протестную волну беларусов в начале прошлого года.