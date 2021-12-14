Тихановский — мужчина в кепке

Оппозиционного к режиму Лукашенко блогера Сергея Тихановского посадили в колонию на 18 лет. Именно он запустил протестную волну беларусов в начале прошлого года.

Об этом пишет «Наша Ніва».

Помимо Тихановского, гигантские сроки получили и другие известные беларусы. Оператора и модератора Тихановского приговорили к 16 годам, администратору телеграм-канала «Беларусь головного мозга» Игорю Лосику присудили 15 лет заключения, политику Николаю Статкевичу выписали 14 лет заключения.

Суд на ними начался летом 2021 года в закрытом режиме, на заседания не пускали ни прессу, ни родственников. Адвокатов заставили дать подписку о неразглашении, поэтому они не могли рассказывать о сути обвинений.

Всех приговоренных задержали полтора года назад, до президентских выборов, результаты которых не признают Евросоюз и США. Украина также считает Александра Лукашенко нелегитимным президентом.

Сергей Тихановский несколько лет вел проект «Страна для жизни», где рассказывал о жизни в Беларуси с точки зрения простых людей. В период между концом 2019 и началом 2020 года он объявил о намерении баллотироваться против Александра Лукашенко на грядущих выборах. Для этого он запустил сбор подписей по всей стране. 29 мая 2020 года его задержали во время пикета и с тех пор не выпускали из заключения. Кандидатом вместо него стала его супруга — Светлана Тихановская.

Напомним, лидеров белорусского протеста Знака и Колесникову посадили на 10 и 11 лет.