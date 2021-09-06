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Минский областной суд огласил приговор для членов Координационного совета Беларуси Максима Знака и Марии Колесниковой. Максима Знака отправили в колонию на 10 лет, а Марию Колесникову — на 11.

Об этом «Медиазоне.Беларусь» подтвердил адвокат Марии Евгений Пыльченко.

Лидеров мирного сопротивления Александру Лукашенко признали виновными сразу по трем статьям: призывы к причинению вреда нацбезопасности, создание экстремистского формирования и тяжелой «заговор с целью захвата власти».

Суд проходил в закрытом режиме, поэтому СМИ добывали крупицы информации от адвокатов и прогосударственных медиа.

Адвокат Евгений Пыльченко рассказал, что судья назначил такое решение, исходя из того, что в материалах дела есть «сведения об организации, тактике и методах оперативно-розыскной деятельности», а они являются государственной тайной.

Экстремистское формирование из силовых формулировок — это Координационный совет Беларуси, в котором на главенствующих позициях были Мария Колесникова и Максим Знак.

— В обвинении излагается точка зрения органа уголовного преследования, которая расходится как с фактами, так и с правом, — настаивали адвокаты обвиняемых.

В своем последнем слове Мария Колесникова открыто высказалась о происходящем.

— У Марии выступление было в большей мере эмоциональное. Она рассказывала про ценности свои личные и штаба Бабарико. Марию перебивали несколько раз, поскольку суд счел, что ее пояснения не относились к обстоятельствам дела. Но, тем не менее, Мария высказала все, что хотела сказать, — отметил Евгений Пыльченко.

Напомним, в Беларуси предъявили окончательное обвинение члену Координационного совета Беларуси Марии Колесниковой.