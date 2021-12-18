Вооруженные формирования РФ продолжают игнорировать договоренности, достигнутые в рамках Трехсторонней контактной группы. За прошедшие сутки, 17 декабря, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня.

Об этом сообщает пресс-служба ООС.

В направлении Травневого оккупанты вели огонь из автоматических станковых гранатометов.

Вблизи Новотошковского враг совершил обстрел из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В сторону Новолуганского российские наемники открывали огонь дважды, применяя автоматические станковые гранатометы и стрелковое оружие.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет.

Украинские защитники открывали ответный огонь и заставили противника прекратить обстрелы.

По состоянию на 7 часов утра, 18 декабря, нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.

Военнослужащие Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации.

Ранее сообщалось, что российско-оккупационные войска оборудуют новые основные и запасные огневые позиции у линии разграничения на Донбассе.