В пакистанской провинции Пенджаб автобус врезался в толпу людей, праздновавших свадьбу, в результате инцидента погибли по меньшей мере восемь человек.

Об этом сообщает агентство Xinhua.

Еще девять человек получили травмы, сообщают местные СМИ и полиция.

Ожидается, что количество погибших будет расти, поскольку большая часть пострадавших находится в критическом состоянии.

Инцидент произошел в условиях густого тумана, по данным следствия, водитель, вероятно, не справился с управлением, сообщают местные СМИ.

Работники правопорядка открыли уголовное производство в отношении водителя, который после аварии скрылся с места происшествия.

Ранее в центральном индийском штате Махараштра обезьяны устроили войну с собаками в селе Лавул и истребили их всех.