В пакистанской провинции Пенджаб автобус врезался в толпу людей, праздновавших свадьбу, в результате инцидента погибли по меньшей мере восемь человек.
Об этом сообщает агентство Xinhua.
Еще девять человек получили травмы, сообщают местные СМИ и полиция.
Ожидается, что количество погибших будет расти, поскольку большая часть пострадавших находится в критическом состоянии.
Инцидент произошел в условиях густого тумана, по данным следствия, водитель, вероятно, не справился с управлением, сообщают местные СМИ.
Работники правопорядка открыли уголовное производство в отношении водителя, который после аварии скрылся с места происшествия.
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В пакистанской провинции Пенджаб автобус врезался в толпу людей, праздновавших свадьбу, в результате инцидента погибли по меньшей мере восемь человек.
Об этом сообщает агентство Xinhua.
Еще девять человек получили травмы, сообщают местные СМИ и полиция.
Ожидается, что количество погибших будет расти, поскольку большая часть пострадавших находится в критическом состоянии.
Инцидент произошел в условиях густого тумана, по данным следствия, водитель, вероятно, не справился с управлением, сообщают местные СМИ.
Работники правопорядка открыли уголовное производство в отношении водителя, который после аварии скрылся с места происшествия.
Ранее в центральном индийском штате Махараштра обезьяны устроили войну с собаками в селе Лавул и истребили их всех.