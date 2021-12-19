В селе Михайловка Николаевской области неизвестные вандалы повредили 10 памятников на кладбище.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции николаевской области.

Местные жители, пришедшие на кладбище убрать могилы своих умерших родственников, увидели, что поврежден ряд памятников и разбиты надгробные плиты.

Следователи открыли по указанному факту уголовное производство по части 1 статьи 297 УК Украины «Надругательство над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего». Санкция статьи предусматривает наказание от наложения штрафа до лишения свободы сроком до трех лет.

Полицейские принимают меры по установлению причастных к преступлению лиц и привлечению их к ответственности.

Правоохранители обращаются с просьбой к гражданам, которые могут помочь установить правонарушителей или предоставить другую полезную информацию, сообщить ее в отделение полиции №6 (Новоодесский ОП) Николаевского районного управления полиции по адресу: город Новая Одесса, улицаЦентральная, 17 или по телефону (05167)-2-13-02, 102.

Ранее сообщалось, что за последние 10 лет полиция Николаевской области открыла 35 уголовных производств о разрушении или разграблении памятников истории или культуры региона.