За последние 10 лет полиция Николаевской области открыла 35 уголовных производств о разрушении или разграблении памятников истории или культуры региона.

До суда дошло только дело об уничтожении царского кургана в селе Скобелево, пишет Центр журналистских расследований.

Правоохранители закрыли 28 производств, по 6 еще ведут досудебное расследование.

Всего в Украине за последние 10 лет было открыто 652 производства по статье 298. Больше всего — в Запорожской (86 производств), Одесской (68) и Львовской (64) областях. При этом только 5 нарушителям присудили год условно или штраф в размере 1700 гривен.

Большую часть находок черные археологи продают на интернет-сайтах. За полчаса журналистам удалось найти более десяти англоязычных ресурсов, на которых размещены лоты из Украины. Например, на известном американском маркетплейсе продают скифский меч стоимостью более 100 000 гривен. Как указано на сайте, доставка осуществляется из Киева в любую точку мира, кроме Украины и еще девяти стран.

На другом американском сайте продается около сотни скифских украшений и предметов быта. Цена варьируется от 500 до 10 000 гривен.

Правовед и член правления Всеукраинской общественной организации «Союз археологов Украины» Александр Малышев отмечает, что около 95 процентов мирового рынка культурных ценностей имеют нелегальное происхождение.

— Такие страшные цифры приведены в последней резолюции Европарламента. По рентабельности этот бизнес приближается к наркоторговле и незаконной торговле оружием, – отмечает Александр Малышев.

По его словам, нынешнее законодательство в сфере охраны культурных ценностей не может уберечь памятники из-за того, что наказание предусмотрено только непосредственно за незаконные раскопки. В качестве примера возможных изменений Александр Малышев приводит Никосийскую конвенцию, которую Украина подписала в 2017 году.

— Необходимо введение ответственности как для продавцов, так и для покупателей артефактов, что предусматривается современными европейскими нормами. Потому что раскопки — это лишь определенный этап. А после этого идет внутренний рынок, интернет-торговля, контрабанда, вывоз, международные аукционы. Согласно Никосийской конвенции, если человек, продающий или покупающий культурную ценность, имеет хоть малейшие сомнения, что культурная ценность похищена или происходит из нелегальных раскопок, то вещь вообще не может быть выставлена на рынок, — говорит эксперт.

Напомним, Национальный историко-археологический заповедник «Ольвия» объявил торги на услуги охраны территории в следующем году за 1,8 миллиона гривен.