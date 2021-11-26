Национальный историко-археологический заповедник «Ольвия» объявил торги на услуги охраны территории в следующем году за 1,8 миллиона гривен.

Об этом свидетельствуют данные системы публичных закупок ProZorro.

Ориентировочная цена закупки — 1 миллион 860 тысяч гривен. Аукцион запланирован на 13 декабря. Победитель должен будет предоставлять услуги до конца 2022 года.

Согласно тендерной документации, необходимо будет установить пять постов на территории заповедника. Четыре из них будут постоянными и круглогодичными на территории городища и некрополя. Также там будет один дополнительный пост, но в определённое время года — 6 месяцев с января по апрель и с октября по декабрь. Еще один пост необходимо будет установить на острове Березань с мая по сентябрь.

Охрана объектов должна быть круглосуточной, а территория дополнительно проверяться дронами.

Ранее сообщалось, что в Национальном историко-археологическом заповеднике «Ольвия» «черные копатели» в поисках сокровищ продолжают разрывать территорию некрополя.

Также в марте 2020 года полицейские поймали «черных археологов», которые проникли в заповедник «Ольвия».

Кроме того, в межсезонье на острове Березань в Николаевской области грабят места научных раскопок. На данный момент выявлены многочисленные следы браконьерства на месте средневекового некрополя.