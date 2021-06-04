В межсезонье на острове Березань в Николаевской области грабят места научных раскопок. На данный момент выявлены многочисленные следы браконьерства на месте средневекового некрополя.

Об этом рассказал руководитель Березанского отряда Николаевской археологической экспедиции Александр Смирнов во время пресс-завтрака ОО «Союза археологов Украины», сообщает корреспондент Укринформ.

— Я только что прибыл из Березани. На сегодняшний день я зафиксировал прокопы, которые повредили средневековый некрополь, и около 20 грабительских прирезок к официальным раскопкам, — отметил Александр Смирнов.

Как отметил председатель правления Союза археологов Украины Яков Гершкович, экспедиция Александра Смирнова исследует на Березани остатки древнейшего древнегреческого поселения Северного Причерноморья. Раскопки там ведутся уже много лет, но в тот период года, когда ученых на острове нет, грабители делают все, что заблагорассудится.

Николаевский археолог подчеркнул, что попасть на остров не так просто, ведь он находится у государственной границы.

— Остров Березань является пограничной зоной. Когда мы туда выезжаем с экспедицией, то оформляем триста каких-то писем и бумажек. А грабители за весну и осень раскопали там более полутора тысяч квадратных метров памятника верхнего слоя, — возмутился он.

По словам историка, официально попасть на Березань можно только с началом навигации — не раньше апреля. До этого туда не допускают даже охрану заповедника. Но грабители не только добираются до острова группами в 10-15 человек, живут там, регулярно завозят продукты и воду (пресной воды на острове нет), но и пользуются обустроенными учеными локациями, а иногда и повреждают здания и имущество.

Напомним, в 2020 году николаевские археологи при раскопках античного города Борисфен на острове Березань нашли два уникальных аутентичных закрытых комплекса, датированных второй четвертью VI века до новой эры.