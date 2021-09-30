В Национальном историко-археологическом заповеднике «Ольвия» «черные копатели» в поисках сокровищ продолжают разрывать территорию некрополя.

Об этом пишет николаевский активист Илья Зелинский в Facebook.

По его словам, на территории ольвийского некрополя можно наблюдать множество свежих разрытий.

–– Черные копатели продолжают бомбить Ольвию, если раньше в основном страдала ольвийская хора (сельского-хозяйственная округа Ольвии, –– прим.) то сегодня значительно страдает территория национального заповедника, а именно ольвийский некрополь, в запорожский древности назывался «Сто могил». Есть большое количество свежих шурфов, шурфами изуродованные целые курганные группы, –– написал он.

Напомним, что археологи Ольвийской международной экспедиции Института археологии НАН Украины в рамках украинско-польского проекта открыли жилищно-хозяйственный комплекс позднего периода существования Ольвии: конца IV - начала V века нашей эры.

В марте 2020 года полицейские поймали «черных археологов», которые проникли в заповедник «Ольвия».

Кроме того, в межсезонье на острове Березань в Николаевской области грабят места научных раскопок. На данный момент выявлены многочисленные следы браконьерства на месте средневекового некрополя.