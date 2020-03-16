14 марта в селе Парутино Очаковского района двое молодых с металлоискателями в заповеднике «Ольвия» проводили незаконные раскопки и были уличены охраной.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области.

«Известно, что ребята проникли на территорию заповедника со стороны лимана, где не было ограждения, и, как выяснилось потом, искали старинные монеты. Когда их увидели охранники, злоумышленникам удалось скрыться», — говорится в сообщении.

На месте происшествия они оставили металлоискатели и лопаты. Все это полицейские изъяли для проведения следственных действий. Сотрудники Очаковского отдела полиции в тот же день установили местонахождение «копателей». Им оказались местные жители 17-ти и 22-х лет.

По данному факту следователи начали уголовное производство по ч. 3 ст. 298 УК Украины «Незаконное проведение поисковых работ на объекте археологического наследия, уничтожение, разрушение или повреждение объектов культурного наследия». Санкция инкриминируемой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

Решается вопрос о сообщении злоумышленникам о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения.

Ранее сообщалось, что Ольвийская международная археологическая экспедиция в последнем сезоне открыла в южной части Верхнего города комплекс уникальных сооружений, датированных VI-IV веками до нашей эры.