Мэр Лондона Садик Хан объявил в столице Великобритании чрезвычайную ситуацию, в связи с ростом числа заболевших штаммом коронавируса «Омикрон».

Об этом сообщает Sky News.

По его словам, в последние дни в городе фиксируется увеличение числа случаев госпитализации больных COVID-19.

— Количество госпитализаций увеличивается, а также увеличивается нехватка медперсонала, огромными темпами, поэтому я вместе с нашими партнерами принял решение объявить чрезвычайную ситуацию, — сказал Садик Хан.

Новое исследование Гонконгского университета подтверждает, что «Омикрон» развивается в 70 раз быстрее в воздушных путях, это делает данный штамм коронавируса гораздо более заразным, чем штамм «Дельта».

Штамм «Омикрон» был обнаружен в 89 странах, в Украине также был обнаружен этот штамм. Инфицированный человек вернулся из-за границы.