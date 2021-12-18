В Украине зафиксировали штамм коронавируса «Омикрон», это подтвердили в Министерстве здравоохранения.

Об этом сообщил глава Минздрава Виктор Ляшко.

Новый штамм коронавируса «Омикрон» подтвердили в Украине 18 декабря.

— В Украине обнаружили штамм «Омикрон». Ночью в Центр общественного здоровья Украины по результатам полногеномного секвенирования обнаружен штамм Omicron (B.1.1.529-like), — сообщил Виктор Ляшко.

Лицо, оказавшееся инфицированным этим штаммом коронавируса, вернулось из Объединенных Арабских Эмиратов, где имело контакт с больными COVID-19. Пациент продолжает находиться на лечении.

Сейчас проводится эпидемиологическое расследование данного случая и дополнительное обследование контактных лиц.

Напомним, украинцы оформили более 500 тысяч заявок на выплату тысячи гривен за вакцинацию в «Дії».