Украинцы оформили более 500 тысяч заявок на выплату тысячи гривен за вакцинацию в «Дії».

Об этом сообщил премьер Денис Шмыгаль в Telegram.

— На этой неделе стартовало тестирование программы президента Украины Поддержка. За несколько дней банки открыли более 1,7 млн виртуальных карт для выплат вакцинированным гражданам 1000 гривен. За первые двое суток работы для тестировщиков пилотного проекта оформлено более 500 тысяч заявок в рассрочку. Это хороший старт. С 19 декабря каждый вакцинированный сможет начать тратить свою тысячу. А правительство продолжит работать над усовершенствованием программы, — написал Денис Шмыгаль.

Как сообщалось, оформление карты для выплаты одной тысячи гривен за вакцинацию против коронавируса будет бесплатным. Программа «еПоддержка» должна заработать вовремя.

Ранее стало известно, что деньги будут своеобразным депозитом, который можно будет потратить на определенный перечень услуг.

Кроме того, с января украинцы возрастом 60 лет и старше смогут потратить полученную от государства 1 тысячу гривен на социальные нужды.