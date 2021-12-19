Сегодня, 19 декабря, на пересечении проспекта Богоявленского и улицы Космонавтов в Николаеве случилось ДТП с участием автомобилей «Таврия» и Chevrolet Aveo.
Об этом сообщают в группе «ДТП и дороги Николаева и области» в Viber.
По информации Новости-N, «Таврия» двигалась по проспекту со стороны улицы Южной в направлении Широкой Балки. На перекрестке водитель начал поворачивать налево, на улицу Космонавтов в направлении площади Победы. Однако авто не пропустило Chevrolet, который ехал во встречном направлении. Произошло столкновение.
В ДТП пострадал водитель «Таврии», его доставили в больницу на «скорой». Мужчина за рулем другой машины тоже травмировался, но отказался от медпомощи. Движение на перекрестке затруднено.
Напомним, в Николаеве водитель BMW, которая за несколько дней дважды попала в дорожно-транспортное происшествие, продолжает создавать аварийную ситуацию на улицах города.
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Сегодня, 19 декабря, на пересечении проспекта Богоявленского и улицы Космонавтов в Николаеве случилось ДТП с участием автомобилей «Таврия» и Chevrolet Aveo.
Об этом сообщают в группе «ДТП и дороги Николаева и области» в Viber.
По информации Новости-N, «Таврия» двигалась по проспекту со стороны улицы Южной в направлении Широкой Балки. На перекрестке водитель начал поворачивать налево, на улицу Космонавтов в направлении площади Победы. Однако авто не пропустило Chevrolet, который ехал во встречном направлении. Произошло столкновение.
В ДТП пострадал водитель «Таврии», его доставили в больницу на «скорой». Мужчина за рулем другой машины тоже травмировался, но отказался от медпомощи. Движение на перекрестке затруднено.
Напомним, в Николаеве водитель BMW, которая за несколько дней дважды попала в дорожно-транспортное происшествие, продолжает создавать аварийную ситуацию на улицах города.