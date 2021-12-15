В Николаеве водитель BMW, которая за несколько дней дважды попала в дорожно-транспортное происшествие, продолжает создавать аварийную ситуацию на улицах города.

О данном инциденте редакции НикВести сообщил житель Николаева.

Николаевец рассказал, что 12 декабря автомобиль BMW с белорусской регистрацией под управлением Руслана Кравченко, двигаясь по проспекту Мира, в сторону площади Победы на скорости 120 километров в час, выехал на встречную полосу. После чего в районе улицы Южной BMW въехал в автомобиль николаевца Mazda, который в момент столкновения стоял на светофоре, и скрылся с места.

— Моя Mazda стояла на светофоре на красном. В этот момент пролетел BMW, влетел в мою машину на скорости 100-120 километров в час, и скрылся, уехав на красный. Спустя 5 минут после этого полиция нашла эту BMW на ж/д вокзале, но патруль сказал «следов ДТП на машине не обнаружено», чем самым сняли с неё подозрения, – рассказал николаевец.

Пострадавшией в ДТП автомобиль николаевца Mazda

Однако николаевец нашел через платформу онлайн-объявлений OLX автомобиль BMW и договорился о встрече с его владельцем. Он рассказал, что владельцев автомобиля оказалось трое, двое из которых – Магди Сальман и Руслан Кравченко.

— Кравченко признался, что совершил ДТП, Мы предложили закрыть вопрос финансово, чтобы дальше не возиться с судами и страховыми, он согласился. После их клуба «Шторм» вышел Сальман в куртке «охрана» и сказал, что никто ничего не делал и компенсировать они ничего не будут. Мы вызвали наряд, на Кравченко составили протокол. После его повезли на Володарского, где в крови обнаружили наркотики. На следующий день он и его друзья совершили ещё одно ДТП, на той же самой «бляхе», – рассказал николаевец.

По словам николаевца, 13 декабря произошла вторая авария при участии автомобиля BMW на пересечение улицы Чкалова и 1 Слободской.

— Сальман за рулем BMW въехал в Volkswagen. У него не было водительского удостоверения, за что он получил постановление, – добавил он.

Николаевец рассказал, что несмотря на две аварии, водители BMW продолжили создавать аварийную ситуацию на дорогах Николаева: выезжали на встречную полосу и двигались на большой скорости на красный свет светофора. При этом он добавил, что сотрудники полиции в данной ситуации «бездействовали» и «халатно себя вели».

— И окончанием вечера стало неадекватное вождение: езда на красный и по «встречке». На это полиция абсолютно никак не реагировала, и гражданам пришлось самостоятельно останавливать водителя. Так не должно происходить. Полиция реагирует только в том случае, если есть труп или ты проехал знак «стоп». В другом – максимально некомпетентная шайка, – сказал николаевец.

Напомним, 24 февраля 2020 года на пересечении проспекта Центрального и улицы Московской автомобиль «Range Rover» врезался в маршрутное такси № 89. В результате ДТП погибла одна пасажирка микроавтобуса. Позже во время осмотра у водителя нашли в крови острую интоксикацию наркотическим средством бензодиазепином.