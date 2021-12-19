В Китае в центральной провинции Хубэй произошло обрушение части пандусного моста в городе Эчжоу.

Четыре человека погибли и еще восемь получили травмы, сообщает Корреспондент.

Инцидент произошел накануне днем, когда обрушилась часть пандусного моста, расположенного над скоростной автомагистралью. В результате три грузовика упали с моста, а легковой автомобиль был раздавлен рухнувшим одностоечным мостом.

Во время аварии на мосту работало неизвестное количество людей. Итоги предварительного расследования показали, что перегруженный грузовик весом 198 тонн при падении разломился на две части, увлекая за собой два других автомобиля.

На месте работали спасательные команды, пожарные и сотрудники дорожной полиции.

Разрушенный пандусный мост соединяет скоростную автомагистраль Шанхай – Чунцин и скоростную автомагистраль Дацин – Гуанчжоу. Мост был введен в эксплуатацию 28 сентября 2010 года, его длина составляет 731,08 метра, а ширина – 13 метров.

Напомним, в Киеве на бульваре Шевченко в направлении Бессарабской площади введено частичное ограничение движения транспорта из-за риска повторного обвала дорожного покрытия.