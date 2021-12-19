Число жертв супертайфуна Рай на Филиппинах возросло до 144.

Об этом сообщает Корреспондент.

Отмечается, что наибольшее число человеческих жертв на данный момент зафиксировано в центральной провинции Бохоль. Как сообщил ее губернатор Артур Яп, поступила информация о 72 погибших.

Число жертв, вероятно, будет расти по мере того, как местные власти собирают информацию из затронутых тайфуном регионов. Это затрудняется тем, что в этой местности практически отсутствует связь.

Согласно данным Национального совета по снижению рисков и ликвидации последствий бедствий (NDRRMC), из-за тайфуна более 332 тысяч человек были эвакуированы в регионах Восточные Висайи, Центральные Висайи и Карага. Всего стихия затронула более 700 тысяч человек в девяти регионах Филиппин.

Напомним, в октябре мощный тайфун «Миндулле» охватил японское Токио, в результате чего было отменено 357 авиарейсов, а без света остались жители более 6 тысяч домов.