Оккупанты дважды обстреляли позиции украинских военных на Донбассе за прошедшие сутки, 19 декабря, при этом дважды использовали оружие, запрещенное минскими договоренностями.
Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС.
В районе Новозвановки в Луганской области оккупанты вели огонь из артиллерии 122-го калибра.
А в Донецкой области боевики обстреляли позиции наших военных в районе Светлодарска, применяя крупнокалиберные пулеметы. В результате обстрелов вражеских войск украинские воины не пострадали.
— Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий неприятеля нет, — уточнили в ООС.
Также отмечается, что украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное минскими договоренностями вооружения, и заставили противника прекратить обстрелы.
Ранее сообщалось, что Украина ведет переговоры с Германией по разблокированию закупки Киевом вооруженных систем для противостояния российской агрессии через Агентство НАТО по поддержке и поставке.
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Оккупанты дважды обстреляли позиции украинских военных на Донбассе за прошедшие сутки, 19 декабря, при этом дважды использовали оружие, запрещенное минскими договоренностями.
Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС.
В районе Новозвановки в Луганской области оккупанты вели огонь из артиллерии 122-го калибра.
А в Донецкой области боевики обстреляли позиции наших военных в районе Светлодарска, применяя крупнокалиберные пулеметы. В результате обстрелов вражеских войск украинские воины не пострадали.
— Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий неприятеля нет, — уточнили в ООС.
Также отмечается, что украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное минскими договоренностями вооружения, и заставили противника прекратить обстрелы.
Ранее сообщалось, что Украина ведет переговоры с Германией по разблокированию закупки Киевом вооруженных систем для противостояния российской агрессии через Агентство НАТО по поддержке и поставке.