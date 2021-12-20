Оккупанты дважды обстреляли позиции украинских военных на Донбассе за прошедшие сутки, 19 декабря, при этом дважды использовали оружие, запрещенное минскими договоренностями.

Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС.

В районе Новозвановки в Луганской области оккупанты вели огонь из артиллерии 122-го калибра.

А в Донецкой области боевики обстреляли позиции наших военных в районе Светлодарска, применяя крупнокалиберные пулеметы. В результате обстрелов вражеских войск украинские воины не пострадали.

— Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий неприятеля нет, — уточнили в ООС.

Также отмечается, что украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное минскими договоренностями вооружения, и заставили противника прекратить обстрелы.

Ранее сообщалось, что Украина ведет переговоры с Германией по разблокированию закупки Киевом вооруженных систем для противостояния российской агрессии через Агентство НАТО по поддержке и поставке.