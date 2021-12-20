В районе Каньяда-де-Гуадалупе в штате Оахака на юге Мексики оборвался подвесной мост над рекой, в этот момент по нему переходили более 20 человек.
Людей с травмами госпитализировали, пишет The Star.
Отмечается, что люди направлялись на вечеринку.
Среди пострадавших 12 взрослых и 11 детей. Многие были доставлены в больницу в Пуэрто-Эскондидо. Состояние нескольких человек оценивается как тяжелое.
Согласно предварительным данным, конструкция не выдержала веса большой группы людей.
Правоохранители приступили к расследованию обстоятельств случившегося.
Такие мосты не редкость в сельской местности Мексики. Большинство из них сделаны из стальных тросов и деревянных досок, в некоторых используются веревки.
Напомним, в Николаеве жители микрорайона Широкая Балка просят городские власти наконец-то сделать тротуар от Широкобальского моста к трамвайной остановке.
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В районе Каньяда-де-Гуадалупе в штате Оахака на юге Мексики оборвался подвесной мост над рекой, в этот момент по нему переходили более 20 человек.
Людей с травмами госпитализировали, пишет The Star.
Отмечается, что люди направлялись на вечеринку.
Среди пострадавших 12 взрослых и 11 детей. Многие были доставлены в больницу в Пуэрто-Эскондидо. Состояние нескольких человек оценивается как тяжелое.
Согласно предварительным данным, конструкция не выдержала веса большой группы людей.
Правоохранители приступили к расследованию обстоятельств случившегося.
Такие мосты не редкость в сельской местности Мексики. Большинство из них сделаны из стальных тросов и деревянных досок, в некоторых используются веревки.
Напомним, в Николаеве жители микрорайона Широкая Балка просят городские власти наконец-то сделать тротуар от Широкобальского моста к трамвайной остановке.