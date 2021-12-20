В Николаевской области в селе Михайловка Спеповской территориальной общины после избиения умер 36-летний мужчина.

В ходе расследования полицейские установили, что к убийству причастен 53-летний мужчина, находившийся в розыске за совершение аналогичного преступления, сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

— Несколько дней назад к пострадавшему домой пришел его знакомый. Между мужчинами возникла ссора, во время которой злоумышленник начал избивать владельца дома, после чего ушел. В тот же день заявительница вызвала врачей, однако 36-летний мужчина от госпитализации отказался, а через несколько дней скончался. Правоохранители разыскали злоумышленника и доставили в отделение полиции, — сказано в сообщении.

При процессуальной поддержке прокуратуры решается вопрос об объявлении ему о подозрении за совершение преступления, предусмотренного частью 2 статьи 121 УК Украины «Умышленное тяжкое телесное повреждение». Ему грозит до десяти лет лишения свободы.

Вскоре задержанному будет избрана мера пресечения.

Ранее в Ингульском районе Николаева двое злоумышленников избили и ограбили мужчину. Приятельница пострадавшего рассказала полиции, что преступники забрали и её вещи.