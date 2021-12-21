За прошедшие сутки, 20 декабря, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня. Двое военных подорвались на неизвестном устройстве, еще один был ранен во время обстрелов.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

В районе населенных пунктов Гнутово и Водяное противник задействовал беспилотные летательные аппараты, с помощью которых произвел сброс выстрелов ВОГ-17.

В направлении Новолуганского оккупанты вели огонь из автоматических станковых гранатометов.

В сторону Невельского враг открывал огонь из минометов калибра 120 мм.

В результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве двое военнослужащих Объединенных сил получили травмы. Воины находятся в лечебном учреждении. Состояние здоровья одного военнослужащего тяжелое, второго — средней тяжести.

С начала суток, 21 декабря, по состоянию на 7 часов утра со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня.

В направлении Широкино противник вел огонь из стрелкового оружия.

Как сообщалось, в результате вражеских действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Воину оказана домедицинская помощь, он эвакуирован в лечебное учреждение. Состояние его здоровья — средней тяжести.