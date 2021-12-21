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На украинской территории, временно находящейся под контролем боевиков т.н «ЛНР», случилось ДТП при участии сотрудников ООН. Автомобиль членов миссии перекинулся на дороге.
Об этом пишет Depo.
Возле населенного пункта Сутаган два внедорожника с представителями ООН столкнулись друг с другом.
Свидетели говорят, что второй джип задел сзади внедорожник, который двигался во главе колоны. Из-за значительной скорости, первый внедорожник слетел с дороги и перевернулся. Очевидцы говорят о значительных повреждениях. Информации о погибших либо пострадавших нет.
Ранее сообщалось, боевики заблокировали наблюдателей из Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе на передовой патрульной базе в Горловке. Они окружили гостиницу и запрещали им выйти.
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На украинской территории, временно находящейся под контролем боевиков т.н «ЛНР», случилось ДТП при участии сотрудников ООН. Автомобиль членов миссии перекинулся на дороге.
Об этом пишет Depo.
Возле населенного пункта Сутаган два внедорожника с представителями ООН столкнулись друг с другом.
Свидетели говорят, что второй джип задел сзади внедорожник, который двигался во главе колоны. Из-за значительной скорости, первый внедорожник слетел с дороги и перевернулся. Очевидцы говорят о значительных повреждениях. Информации о погибших либо пострадавших нет.
Ранее сообщалось, боевики заблокировали наблюдателей из Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе на передовой патрульной базе в Горловке. Они окружили гостиницу и запрещали им выйти.
|
Нові правила доступу до міськради та перешкоджання журналістам: ТОП-5 медіаподій 2021 року в МиколаєвіКатерина Середа
|
Миколаївська міська рада – бурундуки-рятівники імені Чіпа&Дейла для ОДА, виконавчі органи ради – виконують що хочуть, хлєбало має значенняСтанислав Мартиросов
|
Чиновники мэрии Николаева не использовали почти полмиллиарда гривенОлег Мудрак