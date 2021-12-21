Российские оккупационные войска проводят инженерные работы по оборудованию передовых позиций, а также минируют участки противопехотными минами типа ПОМ-2, ПМН-2, ОЗМ-72, МОН.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны со ссылкой на Главное управление разведки.

— Командование российских оккупационных войск на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях активизировало проведение инженерных работ по усовершенствованию фортификационного оборудования передовых позиций. В частности, в районах дислокации передовых подразделений оборудуются ложные замаскированные позиции с учетом сезонных смен местности, устанавливаются дополнительные муляжи вооружения и военной техники для введения в заблуждение командования Объединенных сил и провоцирования открытия огня, — говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что оккупанты продолжают минировать участки местности, приближенные к линии столкновения, с использованием запрещенных международными конвенциями (договорами) противопехотных мин типа ПОМ-2, ПМН-2, ОЗМ-72, МОН, что повышает угрозу местному гражданскому населению.

17 декабря ГУР МОУ сообщило, что российско-оккупационные войска размещают новые огневые позиции в населенных пунктах возле линии разграничения на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях.

Как сообщалось, в результате вражеских действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Воину оказана домедицинская помощь, он эвакуирован в лечебное учреждение. Состояние его здоровья — средней тяжести.