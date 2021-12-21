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Украинские правоохранители задержали в Луганской области женщину, входившую в состав прокремлевской террористической организации «ЛНР».
Об этом во вторник, 21 декабря, сообщили в пресс-службе МВД.
По словам самой злоумышленницы, осенью 2014 года она вступила в ряды оккупационных сил РФ, где провела около двух лет в качестве фельдшера зенитного дивизиона, который находился в городе Хрустальный.
В мае 2016 года 59-летняя пособница оккупантов покинула свою группировку в связи с состоянием здоровья.
На подконтрольную Украине территорию женщина прибыла, чтобы оформить себе банковскую карточку для получения пенсии, однако вместо этого против нее было начато уголовное производство по части 2 статьи 260 УК Украины.
Санкция статьи предусматривает от трех до восьми лет лишения свободы.
Как сообщалось, в результате вражеских действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Воину оказана домедицинская помощь, он эвакуирован в лечебное учреждение. Состояние его здоровья — средней тяжести.
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Украинские правоохранители задержали в Луганской области женщину, входившую в состав прокремлевской террористической организации «ЛНР».
Об этом во вторник, 21 декабря, сообщили в пресс-службе МВД.
По словам самой злоумышленницы, осенью 2014 года она вступила в ряды оккупационных сил РФ, где провела около двух лет в качестве фельдшера зенитного дивизиона, который находился в городе Хрустальный.
В мае 2016 года 59-летняя пособница оккупантов покинула свою группировку в связи с состоянием здоровья.
На подконтрольную Украине территорию женщина прибыла, чтобы оформить себе банковскую карточку для получения пенсии, однако вместо этого против нее было начато уголовное производство по части 2 статьи 260 УК Украины.
Санкция статьи предусматривает от трех до восьми лет лишения свободы.
Как сообщалось, в результате вражеских действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Воину оказана домедицинская помощь, он эвакуирован в лечебное учреждение. Состояние его здоровья — средней тяжести.
|
Нові правила доступу до міськради та перешкоджання журналістам: ТОП-5 медіаподій 2021 року в МиколаєвіКатерина Середа
|
Миколаївська міська рада – бурундуки-рятівники імені Чіпа&Дейла для ОДА, виконавчі органи ради – виконують що хочуть, хлєбало має значенняСтанислав Мартиросов
|
Чиновники мэрии Николаева не использовали почти полмиллиарда гривенОлег Мудрак