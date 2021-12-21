Украинские правоохранители задержали в Луганской области женщину, входившую в состав прокремлевской террористической организации «ЛНР».

Об этом во вторник, 21 декабря, сообщили в пресс-службе МВД.

По словам самой злоумышленницы, осенью 2014 года она вступила в ряды оккупационных сил РФ, где провела около двух лет в качестве фельдшера зенитного дивизиона, который находился в городе Хрустальный.

В мае 2016 года 59-летняя пособница оккупантов покинула свою группировку в связи с состоянием здоровья.

На подконтрольную Украине территорию женщина прибыла, чтобы оформить себе банковскую карточку для получения пенсии, однако вместо этого против нее было начато уголовное производство по части 2 статьи 260 УК Украины.

Санкция статьи предусматривает от трех до восьми лет лишения свободы.

Как сообщалось, в результате вражеских действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Воину оказана домедицинская помощь, он эвакуирован в лечебное учреждение. Состояние его здоровья — средней тяжести.