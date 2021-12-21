Сегодня, 21 декабря, в центре Николаеве правоохранители при силовой поддержке КОРД задержали ранее судимого николаевца за вымогательство от местного жителя несуществующего долга в размере 30 тысяч гривен. Задержанный угрожал мужчине ножом.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Николаевской области.

— Известно, что фигурант ранее привлекался к уголовной ответственности за разбойное нападение, незаконное лишение свободы или похищение человека и угон. Также злоумышленник позиционирует себя как приближенный к криминалитету, — сказано в сообщении.

В настоящее время мужчина задержан в порядке ст. 208 УКУ. Продолжается расследование уголовного производства, начатого по ч. 2 ст. 189 Уголовного кодекса Украины (вымогательство).

Решается вопрос о сообщении ему о подозрении и избрании меры пресечения.

По информации «Преступности.НЕТ», задержанный в узких кругах известен по прозвищу «Тарантино», позиционирует себя приближенным к «положенцу» Игорю Науменко, приговоренному к пяти годам тюрьмы за вымогательство.

Напомним, ранее на Николаевщине полиция задержала одесских рецидивистов, которые воровали сейфы по всей Украине.