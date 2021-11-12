В Николаевской области полиция задержала группу ранее судимых воров из Одессы, которые проникали на частные предприятия, вскрывали сейфы и похищали оттуда большие суммы денежных средств.

Как сообщили в полиции Николаевской области, пятеро мужчин в возрасте от 30 до 40 лет работали в масках, перчатках и со специальными принадлежностями.

Они проникали в офисные помещения предприятий, заводов, агрофирм, фармацевтических компаний и торговых объектов, где похищали из сейфов деньги, а иногда вместе с самими сейфами. Правоохранители уже установили причастность группировки к серии краж на территории Николаевщины, а также проверяют их причастность к совершению не менее 20 таких преступлений в других регионах.

Злоумышленников задержали 11 ноября на Первомайщине, когда они возвращались в Одессу после очередной кражи более полумиллиона гривен. Спецоперацию по задержанию вооруженной группировки проводили оперативники управления уголовного розыска и спецназовцы КОРД.

В ходе следственных действий правоохранители нашли специальное орудие для взлома, деньги, которые злоумышленники уже успели разделить между собой, пистолет иностранного производства и гранату Ф-1. Все изъятое полиция направила на проведение соответствующих экспертиз.

— Преступники профессионально обворовывали офисы. Ночью проникали в кабинеты бухгалтеров или директоров, зная, что там могут быть наличные деньги, и менее чем за три минуты прямо с сейфами выносили миллионы, – рассказал начальник областного главка полиции Сергей Шайхет.

В полиции отметили, что фигурантам грозит до двенадцати лет заключения с конфискацией имущества.

Напомним, что в ночь с 16 на 17 ноября неизвестные пытались вскрыть сейф в здании «Николаевского хлебозавода № 1», в котором находилось больше миллиона гривен.