В ночь с 16 на 17 ноября неизвестные пытались вскрыть сейф в здании «Николаевского хлебозавода № 1», в котором находилось больше миллиона гривен.

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Николаевской области.

Сообщается, что неизвестные распилили двери электроинструментом и проникли в админздание хлебозавода, однако после того, как им не удалось открыть сейф, воры скрылись.

— Во время осмотра места происшествия полицейские совместно с сотрудниками завода выяснили, что денежные средства, более миллиона гривен, остались в сейфе, - сообщают в полиции.

По данному факту следователи Ингульского отдела полиции открыли уголовное дело по части 2 статьи 15, части 3 статьи 185 УК «Кража, соединенная с проникновением в помещение», что наказывается лишением свободы на срок до шести лет.

Сейчас продолжается расследование обстоятельств уголовного правонарушения, а также принимают меры для установления и задержания причастных к преступлению лиц.

В полиции просят всех, кто случайно стал свидетелем указанного события обратиться в Ингульский отдел полиции по адресу: Николаев, улица 12-я Продольная, 42-А или звонить (0512) 64-95-99, 53-18-53, 102.

Напомним, что неизвестные взорвали банкомат «ПриватБанка» в Святошинском районе Киева и пытались похитить оттуда кассеты с наличными.