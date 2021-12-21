В Тернополе второй раз за месяц хулиганы надругались над памятником Степану Бандере. Во вторник, 21 декабря, неизвестные закидали яйцами монумент.
Об этом сообщает Суспільне.
Директор Объединение парков культуры и отдыха Тернополя Николай Ткач в комментарии журналистам рассказал, что на данный момент коммунальщики очищают памятник.
Напомним, 15 декабря, в Тернополе мужчина облил алой краской памятник Степану Бандере, правоохранители установили силуэт вандала.
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В Тернополе второй раз за месяц хулиганы надругались над памятником Степану Бандере. Во вторник, 21 декабря, неизвестные закидали яйцами монумент.
Об этом сообщает Суспільне.
Директор Объединение парков культуры и отдыха Тернополя Николай Ткач в комментарии журналистам рассказал, что на данный момент коммунальщики очищают памятник.
Напомним, 15 декабря, в Тернополе мужчина облил алой краской памятник Степану Бандере, правоохранители установили силуэт вандала.
|
Нові правила доступу до міськради та перешкоджання журналістам: ТОП-5 медіаподій 2021 року в МиколаєвіКатерина Середа
|
Миколаївська міська рада – бурундуки-рятівники імені Чіпа&Дейла для ОДА, виконавчі органи ради – виконують що хочуть, хлєбало має значенняСтанислав Мартиросов
|
Чиновники мэрии Николаева не использовали почти полмиллиарда гривенОлег Мудрак