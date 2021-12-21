Пресс-конференция «Инкубатор по запуску бизнеса в сфере аквакультуры»

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На подступах к бюджету-2022

Пролетел, даже не пришёл, а именно пролетел, год каденции вновь избранного город

Сергей Кантор

Оперативні групи, спецназ «Вимпєл» та «МДБ»: як ФСБ Росії управляє «ДНР» та «ЛНР»?

Незважаючи на численні докази, Росія восьмий рік заперечує, що окупувала частину

Ярослав Кречко, Радіо Свобода

Пам’яті Леоніда Шараєва: «Його слід на землі залишився живим спадком історії»

Не стало Людини, яка тримала на своїх плечах цілу епоху...

«Рідне Прибужжя»

Бюджетная кухня. Часть 4. Капитальные расходы

По экономическому содержанию все расходы городского бюджета делятся на текущие и

Сергей Кантор