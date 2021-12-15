В Тернополе мужчина облил алой краской памятник Степану Бандере, правоохранители установили силует вандала благодаря камерам и теперь просят помощи в поисках у громады.

Об этом заявили в региональной Нацполиции.

Акт варварства произошел вчера днем. Мужчина, прикрывая лицо, подкрался к монументу и выплесную на него окрашенную жидкость.

Выехавшая на место преступления следственная группа осмотрела прилегающую к памятнику территорию, опросила свидетей и отсмотрела записи с камер, на увидела спину вандала.

Эту самую запись полицейские выложили в публичный доступ и попросили всех желающих помочь с идентификацией преступника.

Как сообщалось, в немецком Мюнхене могилу украинского националиста и проводника ОУН Степана Бандеры облили неизвестным веществом.