В Израиле 20 декабря умер первый пациент, заразившийся штаммом коронавируса «Омикрон» — 60-летний мужчина.

Об этом сообщает The Jerusalem Post.

По данным издания, он умер в больнице города Беэр-Шева на юге Израиля.

Врачи объяснили, что мужчина страдал от нескольких заболеваний, и они стали основной причиной смерти.

Первоначальный ПЦР-тест мужчины вызвал подозрение на наличие штамма «Омикрон». Поэтому были проведены дополнительные исследования. Они подтвердили, что пациент заразился новым вариантом коронавируса. Это произошло в понедельник днем, 20 декабря, незадолго до его смерти.

19 декабря премьер-министр Израиля Нафтали Беннет заявил о начале пятой волны коронавируса в стране.

Напомним, накануне первый летальный исход от заражения штаммом «Омикрон» был зафиксирован в США. Умер мужчина из округа Харрис в штате Техас.