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В Израиле 20 декабря умер первый пациент, заразившийся штаммом коронавируса «Омикрон» — 60-летний мужчина.
Об этом сообщает The Jerusalem Post.
По данным издания, он умер в больнице города Беэр-Шева на юге Израиля.
Врачи объяснили, что мужчина страдал от нескольких заболеваний, и они стали основной причиной смерти.
Первоначальный ПЦР-тест мужчины вызвал подозрение на наличие штамма «Омикрон». Поэтому были проведены дополнительные исследования. Они подтвердили, что пациент заразился новым вариантом коронавируса. Это произошло в понедельник днем, 20 декабря, незадолго до его смерти.
19 декабря премьер-министр Израиля Нафтали Беннет заявил о начале пятой волны коронавируса в стране.
Напомним, накануне первый летальный исход от заражения штаммом «Омикрон» был зафиксирован в США. Умер мужчина из округа Харрис в штате Техас.
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В Израиле 20 декабря умер первый пациент, заразившийся штаммом коронавируса «Омикрон» — 60-летний мужчина.
Об этом сообщает The Jerusalem Post.
По данным издания, он умер в больнице города Беэр-Шева на юге Израиля.
Врачи объяснили, что мужчина страдал от нескольких заболеваний, и они стали основной причиной смерти.
Первоначальный ПЦР-тест мужчины вызвал подозрение на наличие штамма «Омикрон». Поэтому были проведены дополнительные исследования. Они подтвердили, что пациент заразился новым вариантом коронавируса. Это произошло в понедельник днем, 20 декабря, незадолго до его смерти.
19 декабря премьер-министр Израиля Нафтали Беннет заявил о начале пятой волны коронавируса в стране.
Напомним, накануне первый летальный исход от заражения штаммом «Омикрон» был зафиксирован в США. Умер мужчина из округа Харрис в штате Техас.
|
Нові правила доступу до міськради та перешкоджання журналістам: ТОП-5 медіаподій 2021 року в МиколаєвіКатерина Середа
|
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|
Чиновники мэрии Николаева не использовали почти полмиллиарда гривенОлег Мудрак