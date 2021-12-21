Первый летальный исход от заражения штаммом «Омикрон» зафиксирован в США. Умер мужчина из округа Харрис в штате Техас.
Об этом сообщает ABC.
По данным властей, мужчине было около 50 лет, он не был привит и имел хронические проблемы со здоровьем.
Представители органов здравоохранения США напомнили, что не считают штамм «Омикрон» более смертельным, но подчеркивают необходимость бустерной дозы вакцины.
Американские Центры по контролю и профилактике заболеваний сообщили, что штамм «Омикрон» стал доминирующим в США. По сведениям за минувшую неделю, новый вариант коронавируса был выявлен у более чем 73% инфицированных.
За последние четыре недели коронавирусом в Соединенных Штатах заразились более 3 миллионов человек, умерли более 34 000. США продолжают лидировать в мире по этим двум показателям.
Напомним, 8 дней назад в Великобритании зафиксировали первую смерть пациента со штаммом коронавируса «Омикрон». Это первый в мире подтвержденный летальный случай он нового варианта.
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Первый летальный исход от заражения штаммом «Омикрон» зафиксирован в США. Умер мужчина из округа Харрис в штате Техас.
Об этом сообщает ABC.
По данным властей, мужчине было около 50 лет, он не был привит и имел хронические проблемы со здоровьем.
Представители органов здравоохранения США напомнили, что не считают штамм «Омикрон» более смертельным, но подчеркивают необходимость бустерной дозы вакцины.
Американские Центры по контролю и профилактике заболеваний сообщили, что штамм «Омикрон» стал доминирующим в США. По сведениям за минувшую неделю, новый вариант коронавируса был выявлен у более чем 73% инфицированных.
За последние четыре недели коронавирусом в Соединенных Штатах заразились более 3 миллионов человек, умерли более 34 000. США продолжают лидировать в мире по этим двум показателям.
Напомним, 8 дней назад в Великобритании зафиксировали первую смерть пациента со штаммом коронавируса «Омикрон». Это первый в мире подтвержденный летальный случай он нового варианта.
|
Нові правила доступу до міськради та перешкоджання журналістам: ТОП-5 медіаподій 2021 року в МиколаєвіКатерина Середа
|
Миколаївська міська рада – бурундуки-рятівники імені Чіпа&Дейла для ОДА, виконавчі органи ради – виконують що хочуть, хлєбало має значенняСтанислав Мартиросов
|
Чиновники мэрии Николаева не использовали почти полмиллиарда гривенОлег Мудрак