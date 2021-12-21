Первый летальный исход от заражения штаммом «Омикрон» зафиксирован в США. Умер мужчина из округа Харрис в штате Техас.

Об этом сообщает ABC.

По данным властей, мужчине было около 50 лет, он не был привит и имел хронические проблемы со здоровьем.

Представители органов здравоохранения США напомнили, что не считают штамм «Омикрон» более смертельным, но подчеркивают необходимость бустерной дозы вакцины.

Американские Центры по контролю и профилактике заболеваний сообщили, что штамм «Омикрон» стал доминирующим в США. По сведениям за минувшую неделю, новый вариант коронавируса был выявлен у более чем 73% инфицированных.

За последние четыре недели коронавирусом в Соединенных Штатах заразились более 3 миллионов человек, умерли более 34 000. США продолжают лидировать в мире по этим двум показателям.

Напомним, 8 дней назад в Великобритании зафиксировали первую смерть пациента со штаммом коронавируса «Омикрон». Это первый в мире подтвержденный летальный случай он нового варианта.