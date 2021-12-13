В Великобритании зафиксировали первую смерть пациента со штаммом коронавируса «Омикрон». Это первый в мире подтвержденный летальный случай он нового варианта.

Об этом сообщают Sky News.

Как заявил премьер Британии Борис Джонсон, зафиксирована первая смерть от «Омикрона».

— К сожалению, «Омикрон» приводит к госпитализации, и, к сожалению, было подтверждено, что по крайней мере один пациент умер от «Омикрона», — отметил Борис Джонсон вовремя визита в клинику на западе Лондона.

По его словам, «Омикрон» — это более мягкая версия коронавирусам, которая, тем не менее, очень быстро распространяется.

Отметим, до этого Всемирная организация здравоохранения заявляла, что до сих пор не фиксировали летальные исходы у пациентов с «Омикроном».

Напомним, что по оценкам медиков Великобритании, новый вариант коронавируса «Омикрон» может стать доминирующим в стране уже к середине декабря.