Во вторник, 22 декабря, на территории Надворнянского района Ивано-Франковской области произошло землетрясение магнитудой 2,6.
Об этом сообщил Главный центр специального контроля.
Эпицентр землетрясения находился к западу от города Надворная на глубине 4 километров.
Сообщается, что землетрясение относится к категории едва ощутимым. Колебания ощущаются «только отдельными людьми, которые находятся в спокойном состоянии внутри помещения, особенно на верхних этажах».
С начала 2021 года это уже девятое землетрясение на территории Надворнянского района. Последнее было зафиксировано 15 декабря.
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Во вторник, 22 декабря, на территории Надворнянского района Ивано-Франковской области произошло землетрясение магнитудой 2,6.
Об этом сообщил Главный центр специального контроля.
Эпицентр землетрясения находился к западу от города Надворная на глубине 4 километров.
Сообщается, что землетрясение относится к категории едва ощутимым. Колебания ощущаются «только отдельными людьми, которые находятся в спокойном состоянии внутри помещения, особенно на верхних этажах».
С начала 2021 года это уже девятое землетрясение на территории Надворнянского района. Последнее было зафиксировано 15 декабря.
|
Нові правила доступу до міськради та перешкоджання журналістам: ТОП-5 медіаподій 2021 року в МиколаєвіКатерина Середа
|
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|
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