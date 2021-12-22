Во вторник, 22 декабря, на территории Надворнянского района Ивано-Франковской области произошло землетрясение магнитудой 2,6.

Об этом сообщил Главный центр специального контроля.

Эпицентр землетрясения находился к западу от города Надворная на глубине 4 километров.

Сообщается, что землетрясение относится к категории едва ощутимым. Колебания ощущаются «только отдельными людьми, которые находятся в спокойном состоянии внутри помещения, особенно на верхних этажах».

С начала 2021 года это уже девятое землетрясение на территории Надворнянского района. Последнее было зафиксировано 15 декабря.