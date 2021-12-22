В Винницкой области произошел пожар в гостиничном комплексе «Баттерфляй», есть жертвы.

Как сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины, о пожаре в шестиэтажном здании комплекса спасателям сообщили в 02:55.

Его площадь составляла 900 квадратных метров. В 05:09 огонь локализовали, спустя 15 минут — ликвидировали.

— 1 человек погиб, 2 человека травмированы и эвакуированы до прибытия подразделений ГСЧС 56 человек, из них 53 ребенка (в возрасте от 5 до 15 лет), – сообщили в ГСЧС.

К тушению привлекались 44 человека и 13 единиц техники.

Напомним, в селе Поляница Ивано-Франковской области горел трехэтажный жилой дом коттеджного типа «Салют Буковель». Спасатели эвакуировали 25 туристов.