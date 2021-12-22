В Нежине Черниговской области полицейский попался на получении 58 тысяч гривен взятки, правоохранителю объявили подозрение.

Об этом сообщается на сайте Государственного бюро расследований.

Ведомство также обнародовало фото из кабинета подозреваемого, на одном из них видна табличка с надписью «Взятки не берем», которая стоит на столе.

Как уточнили в ГБР, еще в 2012 году Нежинская районная администрация предоставила в аренду земельные участки общей площадью 300 гектар. Предприниматель выращивал на них зерновые.

В 2020 году окружная прокуратура через суд потребовала отменить аренду, поскольку считала, что распоряжение РГА было незаконным. В первой инстанции действия администрации были признаны законными.

Чиновнику Нежинского райотдела полиции стало известно о подготовке апелляции. Он предложил предпринимателю за взятку «решить вопрос» с прокурорами, чтобы те отказались обжаловать решение суда.

Летом 2021 года в Нежине правоохранителю передали 58,8 тысяч гривен, а также скретч-карту на 1 тысячу литров бензина. Все это задокументировали следователи ГБР.

Полицейскому уведомлено о подозрении в получении неправомерной выгоды для себя за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства (часть 2 статьи 369-2 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.

Напомним, что в Николаеве сотрудники управления СБУ совместно со спецподразделением «Альфа» задержали начальника военного комиссариата Казанковского военкомата.