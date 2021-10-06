В среду, 6 октября, в Николаеве сотрудники управления СБУ совместно со спецподразделением «Альфа» задержали начальника военного комиссариата Казанковского военкомата.

Об этом сообщает «Преступности.НЕТ».

По информации издания, задержан начальник Казанковского территориального центра комплектования и социальной поддержки (новое название районных военных комиссариатов, —прим.) подполковник Михаил Шевчук. Ему вменяют вымогательство у жителя Казанковской ОТГ 700 долларов США за избежание службы в Вооруженных силах Украины. Михаил Невчук был назначен на должность в 2019 году.

Задержание оперативники Службы безопасности провели возле парка Народный сад на улице 1-я Военная.

Согласно декларации о доходах за 2020 год, Михаил Шевчук и его супруга владеют двумя земельными участками 7 и 16 га в селе Троицко-Сафоново (село в бывшем Казанковском районе, ныне входит в состав Баштанского района), складским помещением, а также 50% дома в том же селе, и квартирой в Каневе Черкасской области. Также на супругов записаны два автомобиля Volkswagen Transporter 1989 года выпуска и Kia Sportage 2019 года. Стоит отметить, что рядом с местом задержания на проезжей части находится автомобиль Kia, который, согласно открытым источникам, зарегистрирован в селе Троицко-Сафоново.

Напомним, ранее СБУ «накрыла» в Николаеве ОПГ, вымогавшую у людей деньги.