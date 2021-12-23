Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала в течение этого месяца в среднем за сутки в пять раз больше нарушений режима прекращения огня по сравнению с декабрем 2020 года.

Об этом сообщил специальный представитель действующего главы ОБСЕ в Украине и в Трехсторонней контактной группе посол Микко Киннунен.

Он отметил, что на состоявшемся 22 декабря заседании ТКГ приоритет был отдан вопросу безопасности, в том числе соблюдению режима прекращения огня.

— Я рад, что участники выразили твердую решимость полностью соблюдать меры по усилению режима прекращения огня от 22 июля 2020 года, — сказал спецпредставитель.

По его словам, такая решимость имеет огромное значение для людей, живущих по обе стороны линии разграничения.

— Это также имеет особое значение, поскольку ситуация в сфере безопасности вдоль линии разграничения остается нестабильной. В этом месяце СММ фиксирует в среднем в пять раз больше нарушений режима прекращения огня в день по сравнению с декабрем 2020 года, — заявил Мико Киннунен.

Как сообщалось, трехсторонняя контактная группа сегодня, 22 декабря, договорилась вернуться к соблюдению режима прекращения огня на Донбассе. Украинская сторона приветствует это решение ТКГ.