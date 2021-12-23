Вечером в среду, 22 декабря, на трассе «Одесса-Вознесенск» вблизи села Доброслав произошло лобовое столкновение двух грузовиков марки MAN.

В полиции сообщили, что один из автомобилей, пытаясь объехать припаркованный автомобиль, врезался на встречной полосе с другим грузовиком.

Оба водителя в возрасте 62-х и 55-ти лет погибли на месте. В один из грузовиков также врезался автомобиль DAF, который ехал за ним — водитель не пострадал.

На месте работает следственно-оперативная группа территориального отдела полиции и следственно-оперативная группа по расследованию ДТП СУ ГУНП в Одесской области.

Напомним, 12 декабря на автодороге «Николаев–Днепр» возле поселка Казанка произошла смертельная авария с участием двух грузовиков DAF.