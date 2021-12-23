Первомайский горрайонный суд приговорил к 7 годам лишения свободы местную жительницу, которая в состоянии опьянения нанесла мужу смертельные ранения кухонным ножом.
Об этом сообщили в Николаевской областной прокуратуры.
По данным следствия, в июне 2016 года в Первомайске обвиняемая, находясь в состоянии алкогольного опьянения, во время возникшей на почве ревности ссоры нанесла кухонным ножом два удара в живот и в грудную клетку мужчине, который от полученных травм скончался в больнице.
Обвиняемая в судебном заседании вину в совершении инкриминируемого ей преступления признала полностью.
Приговором Первомайского горрайонного суда женщине назначено наказание в виде семи лет лишения свободы.
Ранее сообщалось, что правоохранители задержали в Николаеве мужчину, который угрожал холодным оружием прохожим людям.
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Первомайский горрайонный суд приговорил к 7 годам лишения свободы местную жительницу, которая в состоянии опьянения нанесла мужу смертельные ранения кухонным ножом.
Об этом сообщили в Николаевской областной прокуратуры.
По данным следствия, в июне 2016 года в Первомайске обвиняемая, находясь в состоянии алкогольного опьянения, во время возникшей на почве ревности ссоры нанесла кухонным ножом два удара в живот и в грудную клетку мужчине, который от полученных травм скончался в больнице.
Обвиняемая в судебном заседании вину в совершении инкриминируемого ей преступления признала полностью.
Приговором Первомайского горрайонного суда женщине назначено наказание в виде семи лет лишения свободы.
Ранее сообщалось, что правоохранители задержали в Николаеве мужчину, который угрожал холодным оружием прохожим людям.
|
Нові правила доступу до міськради та перешкоджання журналістам: ТОП-5 медіаподій 2021 року в МиколаєвіКатерина Середа
|
Миколаївська міська рада – бурундуки-рятівники імені Чіпа&Дейла для ОДА, виконавчі органи ради – виконують що хочуть, хлєбало має значенняСтанислав Мартиросов
|
Чиновники мэрии Николаева не использовали почти полмиллиарда гривенОлег Мудрак