Первомайский горрайонный суд приговорил к 7 годам лишения свободы местную жительницу, которая в состоянии опьянения нанесла мужу смертельные ранения кухонным ножом.

Об этом сообщили в Николаевской областной прокуратуры.

По данным следствия, в июне 2016 года в Первомайске обвиняемая, находясь в состоянии алкогольного опьянения, во время возникшей на почве ревности ссоры нанесла кухонным ножом два удара в живот и в грудную клетку мужчине, который от полученных травм скончался в больнице.

Обвиняемая в судебном заседании вину в совершении инкриминируемого ей преступления признала полностью.

Приговором Первомайского горрайонного суда женщине назначено наказание в виде семи лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что правоохранители задержали в Николаеве мужчину, который угрожал холодным оружием прохожим людям.