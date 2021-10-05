Вчера, 4 октября, правоохранители задержали в Николаеве гражданина, который угрожал холодным оружием прохожим людям.

Об этом информируют на канале патрульной полиции Николаевской области в Telegram.

Николаевские полицейские роты ТОР задержали гражданина с предметами, похожими на ножи

Примерно в 15:15 инспекторам роты ТОР сообщили, что неизвестный мужчина ходит по улице 3-я Слободская и угрожает прохожим ножом.

Прибыв на место происшествия, полицейские заметили мужчину по описанию. Общаясь с правоохранителями, гражданин заметно нервничал и вел себя неадекватно, поэтому инспекторам пришлось заковать его в наручники.

При поверхностной проверке у 38-летнего николаевца нашли несколько предметов, похожих на ножи. Мужчину задержали и передали следователям для установления всех обстоятельств дела.

Напомним, в ночь на субботу, 18 сентября, в районе Михайловской площади Одессы разборки между двумя компаниями молодых людей закончились поножовщиной.